Tecno привёз в Россию три модели TWS-наушников под разный бюджет

Buds 4 Air — компактная модель с улучшенным шумоподавлением на базе искусственного интеллекта. Они обеспечивают до 22 часов работы с кейсом и до 5,5 часов без подзарядки. Эти наушники защищены от брызг по стандарту IPX4 и идеально подойдут для активных людей.

Все модели поддерживают приложение Welife для настройки эквалайзера и звуковых сценариев. Рекомендованная цена на новые наушники — от 1 690 до 5 690 рублей.