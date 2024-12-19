Фото, видео и аудио
Опубликовано 19 декабря 2024, 22:16
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Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонах

На мероприятии Future Lens 2024
На мероприятии Future Lens 2024, прошедшем в Китае, бренд TECNO продемонстрировал новые разработки в области мобильной фотографии. Среди представленных технологий — система TECNO Image Matrix, инновационный динамический снимок EVS Dynamic Snapshot и телеобъектив Tap Any Zoom с двойной перископической призмой.
Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонах

© Ferra.ru

TECNO Image Matrix представляет собой систему, использующую искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации обработки изображений. Она включает несколько этапов, начиная с базовых алгоритмов, таких как шумоподавление и стабилизация, и заканчивая ИИ-функциями, которые улучшают качество фото при низком освещении или контровом свете, а также помогают захватывать движущиеся объекты. Система также улучшает цветопередачу и восстанавливает тон кожи на портретах.

Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонах

© Tecno

Другим значимым достижением бренда стал EVS Dynamic Snapshot. Эта технология решает проблему размытия объектов, движущихся на кадре. В отличие от традиционных камер, которые фиксируют кадры покадрово, EVS Dynamic Snapshot отслеживает траекторию движения объектов, используя специальный датчик и алгоритмы ИИ. Это позволяет сделать снимки максимально четкими, даже если объект быстро движется.

Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонах

© Tecno

Также TECNOпредставил на выставке телеобъектив Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto, который позволяет сделать четкие снимки на большом расстоянии. Технология использует две перископические призмы и оптическую стабилизацию изображения, что значительно снижает размытие при увеличении.

Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонах

© Tecno