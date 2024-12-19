Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонах

Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонахНа мероприятии Future Lens 2024
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TECNO Image Matrix представляет собой систему, использующую искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации обработки изображений. Она включает несколько этапов, начиная с базовых алгоритмов, таких как шумоподавление и стабилизация, и заканчивая ИИ-функциями, которые улучшают качество фото при низком освещении или контровом свете, а также помогают захватывать движущиеся объекты. Система также улучшает цветопередачу и восстанавливает тон кожи на портретах.
Другим значимым достижением бренда стал EVS Dynamic Snapshot. Эта технология решает проблему размытия объектов, движущихся на кадре. В отличие от традиционных камер, которые фиксируют кадры покадрово, EVS Dynamic Snapshot отслеживает траекторию движения объектов, используя специальный датчик и алгоритмы ИИ. Это позволяет сделать снимки максимально четкими, даже если объект быстро движется.
Также TECNOпредставил на выставке телеобъектив Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto, который позволяет сделать четкие снимки на большом расстоянии. Технология использует две перископические призмы и оптическую стабилизацию изображения, что значительно снижает размытие при увеличении.