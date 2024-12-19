Tecno рассказали о технологиях, которые радикально улучшат качество съёмки в их смартфонах

TECNO Image Matrix представляет собой систему, использующую искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации обработки изображений. Она включает несколько этапов, начиная с базовых алгоритмов, таких как шумоподавление и стабилизация, и заканчивая ИИ-функциями, которые улучшают качество фото при низком освещении или контровом свете, а также помогают захватывать движущиеся объекты. Система также улучшает цветопередачу и восстанавливает тон кожи на портретах.