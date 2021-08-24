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Twitch посчитал мультяшный смайлик изображением сексуального характера

Хотя придираться было не к чему
В последнее время «политику сексуальной безопасности» проводят многие международные компании. Не стал исключением и стриминговый сервис Twitch.
Twitch посчитал мультяшный смайлик изображением сексуального характера

Пользователь Twich под ником DeadP47 рассказал, что администрация сервиса заблокировала его личного мультяшного смайлика, персонажа игры Among Us, за движения, характерные для тверка. Судя по комментариям администрации, — за «недопустимое содержимое — изображения сексуального характера или наготы».

При этом, как отмечает источник, на Twich проводятся прямые трансляции в полуобнажённом виде, и почему администрация приняла такое решение в отношении мультяшного персонажа, не понятно.