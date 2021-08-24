Twitch посчитал мультяшный смайлик изображением сексуального характера

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Сегодня в 17:57
Twitch посчитал мультяшный смайлик изображением сексуального характераХотя придираться было не к чему
В последнее время «политику сексуальной безопасности» проводят многие международные компании. Не стал исключением и стриминговый сервис Twitch.
Пользователь Twich под ником DeadP47 рассказал, что администрация сервиса заблокировала его личного мультяшного смайлика, персонажа игры Among Us, за движения, характерные для тверка. Судя по комментариям администрации, — за «недопустимое содержимое — изображения сексуального характера или наготы».
При этом, как отмечает источник, на Twich проводятся прямые трансляции в полуобнажённом виде, и почему администрация приняла такое решение в отношении мультяшного персонажа, не понятно.