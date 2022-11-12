Тяжёлые времена: владелец Facebook* перехотел выпускать фирменные умные часы и другие устройства

17:06, 12 ноября 2022
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Тяжёлые времена: владелец Facebook* перехотел выпускать фирменные умные часы и другие устройстваПотому что уволил множество сотрудников
После масштабных увольнений в компании Meta*, принадлежащей Марку Цукербергу, стало известно о свёртывании проектов по разработке «умного» дисплея для видеозвонков Portal и смарт-часов, которые могли носить название Milan.
Руководство Meta сообщило о сворачивании проектов на заседании местной мэрии. Причина заключается в увольнении большого количества сотрудников: 46% уволенных занимались в Meta аппаратными технологиями.
Сама компания эту информацию пока никак не комментирует.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
Источник фото:Hitech..com
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги:
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