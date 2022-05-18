У ребёнка нарушился слух из-за наушников AirPods

Как отмечается, мальчик смотрел фильм на Netflix в наушниках AipPods Pro, которые были настроены на низкую громкость. Внезапно в наушниках с очень высокой громкостью прозвучало уведомление о похищении детей Amber Alert. После этого у ребёнка развилось головокружение, шум в ушах и тошнота.

Выяснилось, что у ребёнка из-за всплеска звука повредилась барабанная перепонка. Теперь он вынужден использовать слуховой аппарат.

Родители обвинили Apple в том, что компания знала о дефекте, но не исправила его. Теперь они подали в суд и требуют компенсацию, которая «заставила бы любую технологическую компанию задуматься над исправлением подобных ошибок».