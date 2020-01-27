"Убийца" AirPods существенно подешевел

Несмотря на то, что гаджет и без того не отличался высокой стоимостью, Amazon решила сделать его еще более доступным. Так, если раньше Echo Buds можно было приобрести за 130 долларов или 8,2 тыс рублей, то сейчас их стоимость опустилась до 90 долларов или 5,7 тыс рублей.

Наушники оснащены энергоемким аккумулятором, благодаря которому наушники могут автономно работать порядка пяти часов. Кроме того, для того, чтобы обеспечить себя двумя часами прослушивания музыки им необходимо всего лишь 15 минут подзарядки. Благодаря зарядному кейсу Echo Buds могут работать еще 20 часов. Наушники получили систему шумоподавления, поддержку технологии Bluetooth 5.0 Hands-Free Profile, а также влаго и пылезащиту.