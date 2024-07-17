Учёные изобрели камеру для замены образа человека фигуркой из палочек

По словам разработчиков, PrivacyLens должна помочь повысить конфиденциальность, поскольку хакеры научились взламывать «умные» гаджеты и завладевать приватными данными из личной жизни. Система не позволит «умным» устройствам непреднамеренно фиксировать житейские ситуации, среди которых могут быть интимные моменты; затем такие снимки и видео выгружаются на служебные или частные облачные серверы, либо могут стать достоянием шантажистов.

Такой конфуз случился в США, когда робот-пылесос iRobot Roomba выложил на сервер фото пользователя в туалете, а затем снимок попал в Сеть. Во избежание этого и создана PrivacyLens.

«Умное устройство, которое удаляет личную информацию перед отправкой конфиденциальных данных на частные серверы, будет гораздо более безопасным продуктом, чем тот, который у нас есть в настоящее время», — заявил доцент факультета информатики и инженерии Калифорнийского университета и соавтор исследования Алансон Сэмпл.