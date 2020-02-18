Удешевленная версия беспроводных наушников Apple AirPods Pro может не выйти в срок

По словам источника, новинка действительно станет более доступной версией популярных Apple AirPods Pro. Однако производство наушников не смогут начать во втором квартале текущего года, в связи с чем AirPods Pro Lite не смогут выйти в срок.

По мнению инсайдеров, перенос производства новинки может быть обусловлен вспыхнувшей эпидемией коронавируса нового типа.