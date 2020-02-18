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Сегодня 11:12
Удешевленная версия беспроводных наушников Apple AirPods Pro может не выйти в срок
Речь о AirPods Pro Lite
Напомним, что нескольким ранее журналисты издания DigiTimes сообщили, что компания Apple готовит анонс сразу нескольких продуктов, в числе которых Lite-версия фирменных беспроводных наушников Apple. Предполагалось, что их начнут производить уже во втором квартале, а представить их должны уже весной, однако выяснилось, что удешевленная версия беспроводных наушников Apple AirPods Pro может не выйти в срок.
По словам источника, новинка действительно станет более доступной версией популярных Apple AirPods Pro. Однако производство наушников не смогут начать во втором квартале текущего года, в связи с чем AirPods Pro Lite не смогут выйти в срок.
По мнению инсайдеров, перенос производства новинки может быть обусловлен вспыхнувшей эпидемией коронавируса нового типа.