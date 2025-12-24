«Умные» очки Apple Glasses появятся к концу 2026 года, — слух

Согласно Bloomberg, очки могут появиться в продаже не раньше 2027 года, но ожидается, что они будут представлены за несколько месяцев до запуска, к концу 2026.

Цель Кука — разработать лёгкие очки дополненной реальности, которые клиенты смогут носить весь день, накладывая данные и изображения на реальный мир, и это не копия Vision Pro. Глава Apple считает это своим главным приоритетом в обходе конкурентов.

Представления, как должны такие очки выглядить, пока нет, но для Apple важно, чтобы такой гаджет был по-настоящему потребительским и отвечал бы повседневным задачам пользователей.