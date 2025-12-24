«Умные» очки Apple Glasses появятся к концу 2026 года, — слух

Опубликовано 24 декабря 2025, 22:301 мин.
«Умные» очки Apple Glasses появятся к концу 2026 года, — слухЭто принципиально для главы Apple
В 2026 году Apple планирует представить более 20 новых продуктов, а очки Apple Glasses потенциально станут важным шагом на пути Тима Кука к реализации концептуального устройства в области дополненной реальности (AR).
© Apple / YouTube
Согласно Bloomberg, очки могут появиться в продаже не раньше 2027 года, но ожидается, что они будут представлены за несколько месяцев до запуска, к концу 2026.
Цель Кука — разработать лёгкие очки дополненной реальности, которые клиенты смогут носить весь день, накладывая данные и изображения на реальный мир, и это не копия Vision Pro. Глава Apple считает это своим главным приоритетом в обходе конкурентов.
Представления, как должны такие очки выглядить, пока нет, но для Apple важно, чтобы такой гаджет был по-настоящему потребительским и отвечал бы повседневным задачам пользователей.