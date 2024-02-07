Умные очки от Ray-Ban стали лучше после обновления

В числе улучшений — обновление системы шумоподавления, автовыдержки и цветопередачи камеры. Фотографии и видео выглядят более четкими при слабом освещении, а также улучшена резкость и динамический диапазон при съемке на ходу. Глобальное управление громкостью добавляет возможность регулировать звуковой уровень голосовых команд и других звуков жестами на боковой части очков.

Обновление требует несколько минут для установки, рекомендуется зарядить очки перед процессом. Рекомендуется перезапустить очки после установки обновления, чтобы избежать возможных проблем с записью видео и фотографий.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена