Умные очки от Ray-Ban стали лучше после обновления

Опубликовано 07 февраля 2024, 23:17
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Умные очки от Ray-Ban стали лучше после обновленияПрограммного обеспечения
Умные очки Ray-Ban Meta*, выпущенные всего несколько месяцев назад, получили обновление до версии 2.0 программного обеспечения. Обновление внесло улучшения в изображение камеры и систему управления громкостью.
В числе улучшений — обновление системы шумоподавления, автовыдержки и цветопередачи камеры. Фотографии и видео выглядят более четкими при слабом освещении, а также улучшена резкость и динамический диапазон при съемке на ходу. Глобальное управление громкостью добавляет возможность регулировать звуковой уровень голосовых команд и других звуков жестами на боковой части очков.
Обновление требует несколько минут для установки, рекомендуется зарядить очки перед процессом. Рекомендуется перезапустить очки после установки обновления, чтобы избежать возможных проблем с записью видео и фотографий.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена