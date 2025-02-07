Утечка: AirPods Pro 3 получат «шероховатость» для возможности ввода и управления

Официально это называется «текстурированной внешней поверхностью для управления функциями». Элементы управления на новых наушниках будут включать функции регулировки громкости, ответа на звонки, управления воспроизведением музыки и другими аудиофункциями.

В патентной документации также упоминается новое вентиляционное отверстие, которое помогает минимизировать шум ветра и определить, подходят ли наушники для активного шумоподавления. Это может быть связано с новой технологией калибровки активного шумоподавления, которую Apple может представить с выпуском модели AirPods Pro 3.

Также технология будет использоваться для взаимодействия с другими устройствами экосистемы Apple для управления функциями этих гаджетов. При этом точная дата выпуска новых AirPods пока неизвестна.