Фото, видео и аудио
Опубликовано 07 февраля 2025, 22:30
1 мин.

Утечка: AirPods Pro 3 получат «шероховатость» для возможности ввода и управления

И для различных аудиофункций
Портал Patently Apple, считающийся надёжным источником утечек о продуктах и разработках Apple, сообщил, что компания подала патент на возможную будущую технологию для наушников AirPods Pro 3, либо новой модели, которые будут иметь специальную «шероховатость».
Утечка: AirPods Pro 3 получат «шероховатость» для возможности ввода и управления

© Apple

Официально это называется «текстурированной внешней поверхностью для управления функциями». Элементы управления на новых наушниках будут включать функции регулировки громкости, ответа на звонки, управления воспроизведением музыки и другими аудиофункциями.

В патентной документации также упоминается новое вентиляционное отверстие, которое помогает минимизировать шум ветра и определить, подходят ли наушники для активного шумоподавления. Это может быть связано с новой технологией калибровки активного шумоподавления, которую Apple может представить с выпуском модели AirPods Pro 3.

Также технология будет использоваться для взаимодействия с другими устройствами экосистемы Apple для управления функциями этих гаджетов. При этом точная дата выпуска новых AirPods пока неизвестна.