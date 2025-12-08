В 2025‑м россияне чаще всего покупали наушники Xiaomi и Anker

В 2025‑м россияне чаще всего покупали наушники Xiaomi и AnkerРейтинг популярных моделей на AliExpress СНГ
Полноразмерные наушники:
В категории больших наушников первое место заняла модель UGREEN Max5c. Это беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Они поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч обеспечивает до 75 часов работы без ANC и до 45 часов с ним. Зарядка осуществляется через порт USB-C.
На второй позиции расположились Soundcore by Anker Life Q30. Устройства оснащены активным шумоподавлением и режимом прозрачности. Их конструкция предусматривает регулировку оголовья и поворот чашек для комфортной посадки.
Третье место у модели UGREEN Studio Max2. Это беспроводные наушники с пассивной шумоизоляцией, оснащённые 40-мм динамиками. Они работают на Bluetooth 5.4 и поддерживают проводное подключение через кабель USB-C.
Четвёртыми в рейтинге стали UGREEN Studio Pro. Они заявляют о шумоподавлении до 48 дБ и используют гибридную акустическую систему с двумя излучателями. Время автономной работы достигает 120 часов.
Замыкает пятёрку модель Baseus Bowie H1s. Эти наушники с ANC оснащены аккумулятором на 800 мА·ч, что позволяет им работать до 120 часов с выключенным шумоподавлением.
Беспроводные TWS-наушники:
В сегменте TWS-наушников самой популярной стала спортивная модель Xiaomi M79. Это наушники-клипсы с костной проводимостью. Поддерживают AAC и Bluetooth 5.4. Работают до 6 часов.
На втором месте оказались Soundcore by Anker Sport X20. Внутриканальные спортивные наушники с активным шумоподавлением. Время работы — до 12 часов от одного заряда и до 48 часов с кейсом. Оснащены заушными креплениями, поддерживают одновременное подключение к нескольким устройствам и имеют защиту по стандарту IP68.
Третью строчку занимают Soundcore by Anker P20i. Они оснащены 10-мм динамиками, обеспечивающими до 10 часов автономной работы от собственного аккумулятора. Быстрая зарядка даёт до 2 часов воспроизведения за 10 минут.
На четвёртом месте — Realme Buds Air 7 Pro с титановыми диафрагмами в динамиках и защитой от влаги стандарта IPX5. Их время работы — до 6 часов. Работают до 6 часов от одного заряда.
Пятёрку лидеров замыкают Baseus Bowie 30 с активным шумоподавлением, защитой IPX4 и общей автономностью до 65 часов вместе с кейсом.