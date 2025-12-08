В 2025‑м россияне чаще всего покупали наушники Xiaomi и Anker

Рейтинг популярных моделей на AliExpress СНГ

Аналитики AliExpress СНГ проанализировали продажи наушников в России и составила рейтинг самых популярных моделей за 11 месяцев 2025 года. В исследовании учитывались как TWS-наушники, так и полноразмерные модели. По количеству покупок лидировали бренды Xiaomi и Anker в сегменте TWS, а в категории полноразмерных наушников чаще всего выбирали устройства UGREEN и Anker.