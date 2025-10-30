В AirPods Pro 3 после обновления прошивки появился раздражающий фоновый шум

Пользователи говорят, что слышат шипение или статические звуки, похожие на жужжание вентилятора или шум океана, доносящийся из канализации. Согласно источнику, проблема не массовая, поэтому Apple пока ничего не прокомментировала.

Некоторые пользователи отмечают, что проблема выходит за рамки шумоподавления и возникает также в прозрачном и адаптивном режимах, даже если музыка не воспроизводится. Кроме того, многие заметили, что дефект чаще проявляется в правом наушнике. Подчёркивается, что всё это началось после последнего обновления прошивки наушников.

Причём некоторым пользователям по гарантии удалось получить новые наушники, однако, шум сохраняется даже в новых устройствах.