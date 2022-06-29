В Британии женщина проглотила наушники AirPods, спутав с таблеткой. Это не первый случай

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В Британии женщина проглотила наушники AirPods, спутав с таблеткой. Это не первый случайРанее пострадал ребёнок
Телеведущая из Великобритании Керсти Эллсопп рассказала в Twitter, что по ошибке вместо таблетки проглотила один из наушников AirPods.
Она сказала, что случайно проглотила наушник, потому что приняла его за витамины и пожаловалась на боль в горле. При этом она не была госпитализирована. Также Эллсопп порекомендовала не глотать наушники.
«Я только что проглотила один из наушников AirPods, спутав его с витаминами — не рекомендую этого делать», — пожаловалась женщина.
Но это не первый случай. В 2020 году наушник проглотил семилетний ребёнок, после чего пострадавшего пришлось госпитализировать.