В Британии женщина проглотила наушники AirPods, спутав с таблеткой. Это не первый случай

Она сказала, что случайно проглотила наушник, потому что приняла его за витамины и пожаловалась на боль в горле. При этом она не была госпитализирована. Также Эллсопп порекомендовала не глотать наушники.

«Я только что проглотила один из наушников AirPods, спутав его с витаминами — не рекомендую этого делать», — пожаловалась женщина.

Но это не первый случай. В 2020 году наушник проглотил семилетний ребёнок, после чего пострадавшего пришлось госпитализировать.