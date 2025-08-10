В бюджетных наушниках Pixel Buds 2a появится пространственный звук

Стоит бюджетная модель $99, но предлагается уровень шумоподавления, который «впечатляет» для такого устройства. Подчёркивается, что шумодав всё же не такой, как у Pixel Buds Pro 2. Пространственное аудио пока остаётся «приятной опцией» из-за ограниченного совместимого контента.

Время работы Pixel Buds 2a составляет 7 часов с шумоподавлением и 20 часов с чехлом, что почти сравнимо с Pro 2, но без беспроводной зарядки и других премиальных функций.