В бывшем Twitter появилась возможность скачивать видео со страницы поста

23:09, 04 августа 2023
1 мин.
В бывшем Twitter появилась возможность скачивать видео со страницы постаНо только для верифицированных пользователей
Илон Маск рассказал, что в соцсети Х (бывший Twitter) появилась новая функция. Теперь верифицированные пользователи могут скачивать видео непосредственно со страницы поста.
Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись, а также автор контента должен разрешить скачивать видео. Функционал уже доступен, для скачивания нужно перейти в полноэкранный режим, нажать на знак многоточия в правом верхнем углу экрана. И если пользователь верифицирован, откроется пункт «Загрузить видео».
«Верифицированные пользователи теперь могут загружать видео. При условии, что создатель контента разрешает это действие», — сообщил Маск.