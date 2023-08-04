В бывшем Twitter появилась возможность скачивать видео со страницы поста

Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись, а также автор контента должен разрешить скачивать видео. Функционал уже доступен, для скачивания нужно перейти в полноэкранный режим, нажать на знак многоточия в правом верхнем углу экрана. И если пользователь верифицирован, откроется пункт «Загрузить видео».

«Верифицированные пользователи теперь могут загружать видео. При условии, что создатель контента разрешает это действие», — сообщил Маск.