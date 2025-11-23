В Германии создали акустическую камеру для смартфонов с визуализацией звуков

Камера SoundCam Go оснащена 72 высокочувствительными микрофонами, которые создают подробную карту визуализированного звука. Эта карта, отображаемая на фронтальной панели смартфона, помогает пользователям точно определить источник различных звуков, шумов и т.п.

Способность устройства распознавать ультразвуковые частоты делает его незаменимым для выявления протечек, скрипов подвески автомобиля, прокол велосипедной камеры или неисправной электроники, для которой характерны свистящие звуки. Причём камера распознаёт и визуализирует даже самые короткие звуки.

SoundCam Go совместима как с iOS, так и с Android. Надёжно крепится к смартфону с помощью MagSafe и подключается через USB-C.

На текущий момент проект собрал более $180 000. Разработчики SoundCam Go должны представить устройство в апреле 2026 года.