В Китае начнут наказывать за незаконную раздачу Wi-Fi без передачи данных правительству

Согласно законопроекту, операторы связи и провайдеры обязаны внедрить в такие сети мониторинговые системы для фиксации и отслеживания незаконного контента. При этом строгие требования вводятся и в отношении рядовых пользователей: граждане «не должны использовать сервис для публикации или пересылки незаконной информации, должны принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия ей».

Законопроект запрещает и автоматическое подключение устройств к сетям, а также обязательным становится предоставление персональных данных владельцев устройств операторам сети при каждом подключении.