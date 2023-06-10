В Китае начнут наказывать за незаконную раздачу Wi-Fi без передачи данных правительству

В Китае начнут наказывать за незаконную раздачу Wi-Fi без передачи данных правительствуГотовится законопроект
Управление по вопросам кибербезопасности Китая опубликовало законопроект, предполагающий введние жёсткого контроля за передачей контента между пользователями посредством интернет-сетей малого радиуса действия — Wi-Fi, Bluetooth, Air Drop и подобных.
Согласно законопроекту, операторы связи и провайдеры обязаны внедрить в такие сети мониторинговые системы для фиксации и отслеживания незаконного контента. При этом строгие требования вводятся и в отношении рядовых пользователей: граждане «не должны использовать сервис для публикации или пересылки незаконной информации, должны принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия ей».
Законопроект запрещает и автоматическое подключение устройств к сетям, а также обязательным становится предоставление персональных данных владельцев устройств операторам сети при каждом подключении.