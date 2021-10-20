В Москве начнут контролировать ношение масок с помощью камер

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в департаменте торговли и услуг Москвы. Для успешного контроля все ТЦ Москвы должны были до 20 октября интегрировать свои видеокамеры с точек входа в помещения с единым центром хранения данных системы видеонаблюдения города.

Определены технические характеристики: разрешение камеры должно быть не ниже 720p, частота — 15-25 кадров в секунду. Также каждая торговая организация должна определить ответственного, который по всем вопросам будет взаимодействовать с департаментом информационных технологий Москвы.

Все эти меры необходимы для спешного контроля ношения масок в помещениях магазинов. Если обнаружится, что какая-либо торговая организация не соблюдает требования по масочному режиму, что и будут контролировать камеры, — её деятельность могут остановить.

Как по этому поводу отметил президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров, стандартно в одном ТЦ — 5-6 видеокамер. Если к городской системе видеонаблюдения будут подключены 300 московских ТЦ, нужно будет подключить 1500-1800 камер. Всё это, по словам эксперта, необходимо было подготовить за неделю и интегрировать камеры с каждого торгового центра в единую городскую систему видеонаблюдения.