В новейшем американском истребителе США обнаружили неисправность тормозов

По данным американского издания, во время летных испытаний 2018 года стало известно о том, что истребители не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. При этом улучшенная версия парашюта, которая была разработана в 2019 году, будет проверен лишь в 2020 году, в связи с чем наиболее приемлемым сроком завершения всех работ называется зимний сезон 2021-2022 годов.

”Россия наращивает свои противовоздушные возможности на Кольском полуострове, полосе суши на своем северо-западном фланге, граничащей с Норвегией и Финляндией, и Норвегия видит возможность использовать для сбора информации при охоте за подводными лодками F-35 и P-8 Poseidon — глаза и уши НАТО на Крайнем Севере”, — пишет Defense News.