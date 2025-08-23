Фото, видео и аудио
В Pixel появятся настройки реакции смартфона на громкий звук в наушниках

Сейчас звук снижается автоматически
В смартфонах Pixel уже реализована функция автоматического снижения слишком громкого звука в наушниках. Эта функция называется «Здоровье слуха» и доступна на всех устройствах Pixel на Android 15 и выше.
© Bogdan Petrovan / Android Authority

Google исходит из того, что громкий звук может повредить слух, особенно если слушать музыку в наушниках. Согласно Google, безопасный уровень громкости — 100 дБ в течение пяти минут или 105 дБ в минуту. Когда громкость превышает этот порог, на экране смартфона выводится уведомление с просьбой либо уменьшить громкость, либо продолжить прослушивание.

«Здоровье слуха» выдаёт автоматические уведомления, которые нельзя отключить. Загвоздка в том, что если пользователь проигнорирует это напоминание, громкость снизится автоматически.

Но исследования Google показали, что не всем людям нравится такое ограничение. К тому же в разных странах эта функция может быть недоступна из-за местных законов. Например, в США, Канаде и странах Евросоюза есть свои правила, какой уровень громкости считается безопасным. Поэтому в некоторых местах настройки могут быть заблокированы.

В связи с этим Google внедрит новые настройки этого функционала, чтобы пользователи сами решали, нужно ли системе реагировать автоматически.

