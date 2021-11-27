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В России научились обрабатывать цифровые фото в 7 раз быстрее стандартной скорости

Быстрее всех известных аналогов
Учёные из Северо-Кавказского федерального университета создали устройство со скоростью обработки цифровых изображений, превышающей все известные аналоги. Скорость фильтрации визуальной информации устройством составляет 1,3-6,9 раз.
В России научились обрабатывать цифровые фото в 7 раз быстрее стандартной скорости

Как отметил заведующий кафедрой математического моделирования СКФУ Павел Ляхов, основная вычислительная нагрузка при фильтрации визуальных носителей приходится на многократное повторение операции умножения. Чтобы ускорить работу визуального фильтра, необходимо добиться меньшего количества повторений.

Специалисты из СКФУ первыми математически описали алгоритмы оптимизированной фильтрации, на основании чего разработали инновационное устройство.

«Новая архитектура фильтра позволяет увеличить скорость обработки сигнала в 1,33-6,9 раза, а производительность — в 1,31-4,12 раза, в зависимости от того, с какой архитектурой идёт сравнение, и заданных технических параметров. Новое устройство целесообразно использовать там, где важна, прежде всего, скорость обработки данных — в системах, работающих в режиме реального времени», — отмечено в источнике.

Источник: Rusbase
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