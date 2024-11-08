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Опубликовано 08 ноября 2024, 18:39
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В России выросли продажи TWS-наушников на 29%

Новые бренды и низкие цены делают «вкладыши» популярными
По данным «МТС», с января по октябрь 2024 года было продано 18,6 млн наушников на сумму 52,5 млрд рублей, что на 8% больше по количеству и на 22% больше по выручке по сравнению с прошлым годом. Основным двигателем продаж остаются TWS-наушники («вкладыши»), которые становятся всё популярнее.
В России выросли продажи TWS-наушников на 29%

© Ferra.ru

Продажи TWS-наушников выросли на 29% в количественном выражении и на 54% в деньгах. В 2024 году средняя цена таких наушников составила 2,7 тыс. рублей, что делает их доступными для широкого круга покупателей. Всего за первые 10 месяцев было реализовано 4,7 млн «вкладышей» на сумму 13,7 млрд рублей.

Лидерами по количеству продаж стали малоизвестные и новые бренды (40%), на втором месте — REDMI (9%), а третье место занял HUAWEI (6%). В денежном выражении первенство удерживает Apple, чьи наушники принесли 30% от общей выручки в этом сегменте, затем следуют новые бренды (11%) и HUAWEI (9%).

Чаще всего TWS-наушники покупают в Москве, на долю столицы приходится 14% всех продаж. В Санкт-Петербурге продажи составили 6%, а в таких городах, как Екатеринбург, Воронеж и Пермь — по 1%.

Источник:МТС
Автор:Булат Кармак
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