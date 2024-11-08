В России выросли продажи TWS-наушников на 29%

Продажи TWS-наушников выросли на 29% в количественном выражении и на 54% в деньгах. В 2024 году средняя цена таких наушников составила 2,7 тыс. рублей, что делает их доступными для широкого круга покупателей. Всего за первые 10 месяцев было реализовано 4,7 млн «вкладышей» на сумму 13,7 млрд рублей.

Лидерами по количеству продаж стали малоизвестные и новые бренды (40%), на втором месте — REDMI (9%), а третье место занял HUAWEI (6%). В денежном выражении первенство удерживает Apple, чьи наушники принесли 30% от общей выручки в этом сегменте, затем следуют новые бренды (11%) и HUAWEI (9%).

Чаще всего TWS-наушники покупают в Москве, на долю столицы приходится 14% всех продаж. В Санкт-Петербурге продажи составили 6%, а в таких городах, как Екатеринбург, Воронеж и Пермь — по 1%.