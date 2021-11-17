В Сеть слили личные данные 65 миллионов людей, кидавших донаты вебкамщицам

После того, как Дяченко предупредил админов сервиса об уязвимости, его сразу же взломали. В Сеть слили все данные клиентов: все транзакции, кто, кому и за что платил и донатил, все сообщения, чаты, а также почтовые и IP-адреса.

Отмечается, то такие чувствительные данные, к тому же в таком количестве, могут стать возможностью для шантажа клиентов и моделей, и сколько может распасться семей.