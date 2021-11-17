В Сеть слили личные данные 65 миллионов людей, кидавших донаты вебкамщицам

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В Сеть слили личные данные 65 миллионов людей, кидавших донаты вебкамщицамИ это может обернуться для кого-то трагедией
Онлайн-сервис Stripchat подвергся хакерской атаке, в результате которой в Сети оказались все данные 65 млн пользователей и 421 тысячи моделей-вебкамщиц. Причиной стало отсутствие паролей на базе данных. Уязвимость обнаружил исследователь кибербезопасности Боб Дяченко.
После того, как Дяченко предупредил админов сервиса об уязвимости, его сразу же взломали. В Сеть слили все данные клиентов: все транзакции, кто, кому и за что платил и донатил, все сообщения, чаты, а также почтовые и IP-адреса.
Отмечается, то такие чувствительные данные, к тому же в таком количестве, могут стать возможностью для шантажа клиентов и моделей, и сколько может распасться семей.
Источник: Threatpost