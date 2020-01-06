В сеть утек дизайн новых беспроводных наушников Xiaomi

На опубликованном изображении крупным планом отмечена цифра три, что, в свою очередь, означает, что до официального анонса устройства осталось всего три дня. Что касается самих наушников, они на изображении находятся в ушах человека на заднем плане. Так, новые наушники Amazfit TWS будут выполнены не в форме капсулы, на манер AirPods и других, а в виде дужки, что позволит обеспечить пользователей более надежной конструкцией, а учитывая, что компания позиционирует новинку как устройство для спорта - это вполне оправданно.

Ожидается, что Amazfit TWS оснастят популярной системой шумоподавления, а также датчиком частоты сердечных сокращений. На данный момент информация о стоимости грядущих наушников - не разглашается.