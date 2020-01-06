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В сеть утек дизайн новых беспроводных наушников Xiaomi
Они предназначены для спорта
Стало известно, что Huami, которая является дочерней компанией Xiaomi, готовится выпустить новые беспроводные наушники, выделяющиеся своим внешним видом на фоне актуальных моделей конкурентов. Так, буквально вчера, в китайской социальной сети Weibo был опубликован тизер, с помощью которого и выяснилось, какой именно дизайн подготовила компания для новинки Amazfit TWS.
На опубликованном изображении крупным планом отмечена цифра три, что, в свою очередь, означает, что до официального анонса устройства осталось всего три дня. Что касается самих наушников, они на изображении находятся в ушах человека на заднем плане. Так, новые наушники Amazfit TWS будут выполнены не в форме капсулы, на манер AirPods и других, а в виде дужки, что позволит обеспечить пользователей более надежной конструкцией, а учитывая, что компания позиционирует новинку как устройство для спорта - это вполне оправданно.
Ожидается, что Amazfit TWS оснастят популярной системой шумоподавления, а также датчиком частоты сердечных сокращений. На данный момент информация о стоимости грядущих наушников - не разглашается.