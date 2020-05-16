В сеть утекли данные о неанонсированных доступных наушниках Realme Buds Air Neo

Однако их доступность не единственное о чем рассказали источники. Отмечается, что Realme Buds Air Neo получат более длительное время автономной работы. Согласно опубликованным данным, они будут оснащены аккумулятором, способным работать порядка 17 часов без подзарядки. Также отмечается поддержка Bluetooth 5.0.

Стоит отметить, что поскольку компания планирует выпустить более доступный гаджет, очевидно, что какие-то возможности в грядущей новинке будут урезаны. По информации источников, Realme Buds Air Neo не получат поддержку беспроводной зарядки, а также порт micro-USB. Другие же функции, судя по всему, будут унаследованы от Buds Air.