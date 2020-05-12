В сеть утекли подробности о грядущих “профессиональных” наушниках AirPods Studio

Так, согласно опубликованным данным, AirPods Studio смогут в зависимости от расположения приостанавливать и возобновлять музыку, что уже реализовано в актуальных наушниках AirPods. Однако в случае с грядущими "профессиональными" наушниками, ввиду их большого размера, музыка будет воспроизводиться при нахождении на голове, тогда как при перемещении на шею - останавливаться.

Кроме того, согласно данным портала, AirPods Studio будут способны определять, какая сторона расположена на каком ухе для того, чтобы правильно направлять аудиоканалы. Сообщается также, что AirPods Studio оснастят теми же функциями, что присутствуют в AirPods Pro, включая активное шумоподавление. Помимо прочего у наушников может появиться собственное приложение, в котором пользователи смогут настроить эквалайзер.