В сети опубликовали видео с распаковкой неанонсированных наушников Samsung Galaxy Buds+

Видео было обнаружено инсайдером, а по совместительству и редактором сайта WinFuture Роландом Квандтом, который отметил, что нашел ролик у одного из европейских продавцов. Данный ролик он впоследствии загрузил на свой канал, дополнив его собственными рассуждениями.

Сами наушники по дизайну очень похожи на своего предшественника, что не сказалось на технических характеристика. Отмечается, что наушники оснастили двойными динамиками с возможностью тонкой настройки, которая была разработана специалистами AKG в области аудиотехники. Кроме того, Samsung Galaxy Buds+ получили по три микрофона с каждой стороны, что было сделано для роста качества звонков, а также увеличения времени автономной работы.