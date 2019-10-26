В сети появились "живые" фотографии зарядного кейса Air Pods Pro

На утекших в сеть фотографиях можно заметить, что зарядный кейс стал более широким, а углубления объемнее, что намекает на то, что новые Air Pods Pro имеют больший размер, чем традиционные Air Pods. В целом, помимо необычной формы, футляр не имеет особых различий с кейсом последнего поколения. Задняя часть панели содержит обычную маркировку от Apple “Разработано в Калифорнии” и “Собрано в Китае”.