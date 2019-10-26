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В сети появились "живые" фотографии зарядного кейса Air Pods Pro
Наушники должны показать уже в этом месяце
Новые беспроводные наушники от Apple с технологией шумоподавления Air Pods Pro могут поступить в продажу уже в конце октября. Тем временем, в сети появились первые “живые” фотографии зарядного кейса грядущей новинки.
На утекших в сеть фотографиях можно заметить, что зарядный кейс стал более широким, а углубления объемнее, что намекает на то, что новые Air Pods Pro имеют больший размер, чем традиционные Air Pods. В целом, помимо необычной формы, футляр не имеет особых различий с кейсом последнего поколения. Задняя часть панели содержит обычную маркировку от Apple “Разработано в Калифорнии” и “Собрано в Китае”.
Предполагается, что Air Pods Pro будут стоить приблизительно 260 долларов, что составляет 16627 рублей, однако официальная информация о стоимости новинки не оглашается.
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