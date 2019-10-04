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Сегодня 17:39
В сети появилось качественное изображение нового поколения AirPods
Анонс ожидается уже в конце октября
С каждым днем в интернете все больше информации по поводу новых беспроводных наушников от Apple. Ожидается, что компания анонсирует их уже в конце этого месяца, однако вовсе не обязательно ждать презентации, чтобы оценить внешний вид AirPods 3. Так, дизайнер Майкл Риплхубер разместил в сети рендер, который основанный на ранее опубликованной иконке наушников.
После опубликованного рендера многие пользователи начали критиковать внешний AirPods 3, сравнивая форму беспроводных наушников Apple с феном. Сообщается, что грядущие наушники уменьшены в размере и оснащены амбушюрами, размер которых можно изменять в зависимости от предпочтений пользователя. Также отмечается наличие новых датчиков и технологии шумоподавления. Согласно опубликованным данным, Apple будет продавать два варианта наушников - с шумоподавлением и без, что обойдется покупателям чуть дешевле.
Напомним, что хоть анонс Apple AirPods 3 ожидается уже в октябре, в продажу наушники поступят в ноябре.
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