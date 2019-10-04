В сети появилось качественное изображение нового поколения AirPods

После опубликованного рендера многие пользователи начали критиковать внешний AirPods 3, сравнивая форму беспроводных наушников Apple с феном. Сообщается, что грядущие наушники уменьшены в размере и оснащены амбушюрами, размер которых можно изменять в зависимости от предпочтений пользователя. Также отмечается наличие новых датчиков и технологии шумоподавления. Согласно опубликованным данным, Apple будет продавать два варианта наушников - с шумоподавлением и без, что обойдется покупателям чуть дешевле.

Напомним, что хоть анонс Apple AirPods 3 ожидается уже в октябре, в продажу наушники поступят в ноябре.