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Опубликовано 17 сентября 2024, 21:00
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В США наушники Apple AirPods Pro 2 признали слуховым аппаратом

На это повлияла одна из функций
В США регулятор Минздрава, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), сертифицировал беспроводные наушники AirPods Pro 2 компании Apple в качестве слуховых аппаратов. Это результат работы вендора над новой технологией управления звуком Hearing Aid Feature.
В США наушники Apple AirPods Pro 2 признали слуховым аппаратом

© Apple

Apple презентовала эту функцию 9 сентября. Hearing Aid Feature усиливает звуки и является полезным для людей с лёгким или умеренным нарушениями слуха. В связи с этим новый функционал признан первым безрецептурным ПО для слабослышащих людей. Apple добавит Hearing Aid Feature в прошивку AirPods Pro 2 до конца 2024 года.

Стоимость AirPods Pro 2 составляет $250, по курсу около 23 тысяч рублей.