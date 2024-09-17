В США наушники Apple AirPods Pro 2 признали слуховым аппаратом

Опубликовано 17 сентября 2024, 21:001 мин.
В США наушники Apple AirPods Pro 2 признали слуховым аппаратомНа это повлияла одна из функций
В США регулятор Минздрава, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), сертифицировал беспроводные наушники AirPods Pro 2 компании Apple в качестве слуховых аппаратов. Это результат работы вендора над новой технологией управления звуком Hearing Aid Feature.
© Apple
Apple презентовала эту функцию 9 сентября. Hearing Aid Feature усиливает звуки и является полезным для людей с лёгким или умеренным нарушениями слуха. В связи с этим новый функционал признан первым безрецептурным ПО для слабослышащих людей. Apple добавит Hearing Aid Feature в прошивку AirPods Pro 2 до конца 2024 года.
Стоимость AirPods Pro 2 составляет $250, по курсу около 23 тысяч рублей.
Источник:CBS News
Автор:Андрей Кадуков
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