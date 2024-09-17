В США наушники Apple AirPods Pro 2 признали слуховым аппаратом

Apple презентовала эту функцию 9 сентября. Hearing Aid Feature усиливает звуки и является полезным для людей с лёгким или умеренным нарушениями слуха. В связи с этим новый функционал признан первым безрецептурным ПО для слабослышащих людей. Apple добавит Hearing Aid Feature в прошивку AirPods Pro 2 до конца 2024 года.

Стоимость AirPods Pro 2 составляет $250, по курсу около 23 тысяч рублей.