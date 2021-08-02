В TikTok начали размещать видеоролики-резюме для работодателей

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Сегодня в 17:53
В TikTok начали размещать видеоролики-резюме для работодателейОни должны заменить резюме в Word и PDF
В социальной сети TikTok появилась функция видеорезюме. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на агентство Cnet. Представители TikTok подтвердили эту информацию и отметили, что видеорезюме о приёме на работу станут первым шагом к полному отказу от «бумажных» документов — в форматах Word и PDF.
Также представители соцсети подчеркнули, что уверены в быстром распространении этого подхода. Они отметили, что первым сервисом, который, по их мнению последует за TikTok, будет LinkedIn.
Также сообщается, что в TikTok эту функцию видеорезюме запустили более месяца назад, но в тестовом режиме, а сейчас её открыли для всех пользователей. Когда это коснётся российских пользователей пока не известно.