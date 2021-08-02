В TikTok начали размещать видеоролики-резюме для работодателей

Также представители соцсети подчеркнули, что уверены в быстром распространении этого подхода. Они отметили, что первым сервисом, который, по их мнению последует за TikTok, будет LinkedIn.

Также сообщается, что в TikTok эту функцию видеорезюме запустили более месяца назад, но в тестовом режиме, а сейчас её открыли для всех пользователей. Когда это коснётся российских пользователей пока не известно.