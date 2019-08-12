В зеркалках обнаружена уязвимость к вирусам-вымогателям

Специалисты Check Point Software Technologies опубликовали отчёт, в котором описывают обнаруженный способ взлома зеркальных фотокамер.

Технология позволяет удалённо установить вредонос-вымогатель на поддерживающую Wi-Fi зеркалку. Для этого используется стандартный протокол Picture Transfer, он не требует авторизации и работает как по Wi-Fi, так и по USB.

Специалисты использовали специально заражённую точку доступа Wi-Fi. После подключения, им удалось зашифровать данные на карте памяти камеры Canon EOS 80D.

Как отметил эксперт Эйял Иткин, такие заражённые точки доступа злоумышленники могут размещать в публичных местах, которые часто посещают туристы или профессиональные фотографы, а потом собирать с них «выкуп» за информацию на карте памяти с камеры. Сумма за ключ для расшифровки данных обычно достаточно мала, чтобы пользователи предпочли заплатить и решить проблему.