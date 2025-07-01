Видеоблогерам на заметку: AliExpress назвал самые популярные микрофоны за первое полугодие 2025 г.Лидеры — модели от BOYA, UGREEN и Takstar
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Одной из самых покупаемых моделей стал Takstar TAK55. Это студийный микрофон с позолоченной диафрагмой размером 34 мм, что позволяет ему улавливать широкий диапазон звуков — от 20 Гц до 20 кГц. Устройство предлагает три режима направленности: кардиоидный, всенаправленный и двунаправленный, что делает его универсальным для разных сценариев записи. В конструкции предусмотрены фильтры низких частот и антивибрационный подвес. Микрофон выполнен из металла, что делает его устойчивым к механическим воздействиям.
Следующим в списке стал UGREEN CM769 — настольный конденсаторный микрофон с USB-подключением. Он поддерживает запись в высоком разрешении (96 кГц/24 бит). Устройство оснащено кардиоидной капсулой, функцией шумоподавления и встроенной RGB-подсветкой. Присутствует выход для наушников, позволяющий прослушивать звук без задержек. Совместимость модели охватывает как ПК и ноутбуки, так и игровые консоли и смартфоны.
В списке также оказалась беспроводная система BOYA BY-V30, представляющая собой комплект из двух петличных микрофонов. Устройства весят чуть больше 10 граммов и работают на дистанции до 100 метров на открытом пространстве. Одного заряда хватает на 9 часов, а кейс продлевает автономность до 36 часов. Система автоматически синхронизируется с приемником и записывает звук с двух источников одновременно.
Модель BOYA Mini 14 также вошла в рейтинг. Это беспроводная система с двумя микрофонами, работающими на частоте 2,4 ГГц. Она обеспечивает стабильную связь и подходит для записи на улице. Время работы — до 6 часов, зарядка занимает около полутора часов. Устройство подключается через USB-C.
Замыкает список популярных микрофонов BOYA BY-V2 — компактная беспроводная модель для подкастов и прямых трансляций. Передатчик весит менее 10 граммов, а приемник — около 6. Частотный диапазон устройства составляет 20 Гц — 16 кГц, присутствует шумоподавление и уровень сигнала/шума до 80 дБ. Аккумулятора хватает примерно на 9 часов использования.