Видеоблогерам на заметку: AliExpress назвал самые популярные микрофоны за первое полугодие 2025 г.

Одной из самых покупаемых моделей стал Takstar TAK55. Это студийный микрофон с позолоченной диафрагмой размером 34 мм, что позволяет ему улавливать широкий диапазон звуков — от 20 Гц до 20 кГц. Устройство предлагает три режима направленности: кардиоидный, всенаправленный и двунаправленный, что делает его универсальным для разных сценариев записи. В конструкции предусмотрены фильтры низких частот и антивибрационный подвес. Микрофон выполнен из металла, что делает его устойчивым к механическим воздействиям.