Виниловый проигрыватель от Victrola будет стримить музыку на любые аудиоустройства

Stream Sapphire превосходит своих предшественников, Stream Carbon и Onyx. Он поддерживает аудио 24 бит / 48 кГц без потерь FLAC. Кроме того, проигрыватель имеет деревянный цоколь, модернизированный бесщеточный двигатель и картридж премиум-класса Ortofon Blue 2M.

В дополнение к Stream Sapphire, компания Victrola представила проигрыватель Victrola Automatic с поддержкой Bluetooth и функцией «Repeat», а также уличную Bluetooth-колонку Victrola Rock Speaker Connect, заряжаемую от солнечной батареи, с 22-часовым временем работы и водонепроницаемым дизайном в трех цветах — песочном, каменном и гранитном.