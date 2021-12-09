ВКонтакте будет автоматически улучшать некачественные видеозаписи с помощью нейросетей

Благодаря нейросети, представленной командой сервиса VK Видео, все 250 млн видео, размещённых на платформе, будут приведены к высокому разрешению, даже те, которые были размещены пользователями ещё до массового распространения камер высокой чёткости. Поэтому в будущем высокое разрешение получит весь контент библиотеки VK Видео.

Как сообщил технический директор ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков Александр Тоболь, идея создания нейросети NeuroHD появилась на основании поиска пользователями видео в высоком разрешении, что специалисты сервиса VK Видео постоянно отслеживали. В итоге была разработана нейросеть, обучаемая на основании двух моделей: одна из них генерирует увеличенные изображения, а другая — проверяет сгенерированные изображения, чтобы они не отличались от настоящих. Кроме того, принципы работы NeuroHD позволяют использовать для улучшения кадра информацию о соседних фрагментах и таким образом получать более чёткое изображение без «плавающих артефактов».

«Мы заметили рост популярности фильтра „Высокое качество“ в поиске видео. Чтобы удовлетворить запрос пользователей VK Видео, мы разработали ML-технологию улучшения качества видео NeuroHD. Она обеспечивает преобразование видеороликов на real-time скорости и обладает высокой производительностью для эффективного использования вычислительных мощностей платформы и клиентских устройств. В NeuroHD нам удалось найти уникальное сочетание настроек модели, данных для обучения и инфраструктурных решений. В итоге 40 миллионов пользователей VK Видео теперь смогут смотреть видео в повышенном разрешении, даже если изначально оно таковым не являлось», — отметил представитель ВКонтакте.

Видео с повышенным разрешением уже доступны в ряде групп и публичных страниц ВКонтакте. Их список постоянно расширяется: администратор любого сообщества может отправить запрос, чтобы улучшить качество видео. Для этого достаточно заполнить форму.