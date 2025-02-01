Vodafone заявил о реализации спутниковой видеосвязи без использования обычной сети

Как сообщил Vodafone в своём пресс-релизе, «это новшество позволит людям в отдалённых и плохо покрытых районах совершать видеозвонки, пользоваться интернетом и общаться через сервисы обмена сообщениями без необходимости в специализированном оборудовании».

Представитель оператора, инженер Роуэн Чесмер совершил спутниковый видеозвонок генеральному директору Vodafone из горного района Уэльса, где ранее не было доступа к мобильной связи. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Vodafone с компанией AST SpaceMobile, оператором спутниковой системы BlueBird, передающими сигнал через шлюз Vodafone «космос-земля».

«Услуга спутниковой связи повторяет возможности сетей 4G и 5G, и получила признание от Тима Пика, британского астронавта», — сообщил портал Neowin.