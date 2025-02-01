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Опубликовано 01 февраля 2025, 06:45
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Vodafone заявил о реализации спутниковой видеосвязи без использования обычной сети

Это получилось сделать впервые
Британский оператор Vodafone объявил об успешном совершении первого в мире спутникового видеозвонка из удалённого района без сетевого покрытия. Уникальность этого достижения заключается в том, что для видеозвонка использовался обычный смартфон, а не специализированное оборудование.
Vodafone заявил о реализации спутниковой видеосвязи без использования обычной сети
© Vodafone Group / YouTube

Как сообщил Vodafone в своём пресс-релизе, «это новшество позволит людям в отдалённых и плохо покрытых районах совершать видеозвонки, пользоваться интернетом и общаться через сервисы обмена сообщениями без необходимости в специализированном оборудовании».

Представитель оператора, инженер Роуэн Чесмер совершил спутниковый видеозвонок генеральному директору Vodafone из горного района Уэльса, где ранее не было доступа к мобильной связи. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Vodafone с компанией AST SpaceMobile, оператором спутниковой системы BlueBird, передающими сигнал через шлюз Vodafone «космос-земля».

«Услуга спутниковой связи повторяет возможности сетей 4G и 5G, и получила признание от Тима Пика, британского астронавта», — сообщил портал Neowin.