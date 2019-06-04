Возрождённые фотоаппараты «Зенит» поступили в продажу

Камера разработана на базе камеры Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики. Объем партии составил 500 штук. На сайте «Зенит» камеру «Зенит М» с объективом Зенитар 35mm f/1.0 можно заказать за 460 тысяч рублей.

Официальная презентация камеры состоялась на прошлогодней международной выставке Photokina 2018 в Кельне.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил: «В сентябре прошлого года мы впервые продемонстрировали новую фототехнику «Зенит» на выставке в Германии. Сегодня мы вышли на стадию серийных поставок. Интерес к фотоаппарату, как в России, так и за рубежом – очень большой. Фактически вся первая партия «Зенита М» уже нашла своих покупателей по предзаказам. Это подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся».