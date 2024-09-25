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Опубликовано 25 сентября 2024, 15:00
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Взрыв наушников Galaxy Buds FE в ушах лишил пользовательницу слуха

Пострадавшая лишилась слуха навсегда
Портал Sammy Fans сообщил, что наушники Samsung Galaxy Buds FE взорвались во время использования прямо в ушах пользовательницы, вызывая необратимое повреждение слуха. Это произошло в Турции.
Взрыв наушников Galaxy Buds FE в ушах лишил пользовательницу слуха
© Sammyfans.com

Samsung извинилась и предложила замену наушников, но, разумеется, это не вернёт слух пострадавшей. Известно, что пользовательница обратилась к юристам в надежде получить справедливую компенсацию от Samsung. Утверждается, что наушники взорвались в ухе девушки, а врачи подтвердили у неё «необратимую потерю слуха».

При этом служба поддержки Samsung отрицает факт взрыва и утверждает, что наушники лишь деформировались. Теперь речь идёт о том, что Samsung должна провести расследование качества своих наушников, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

«Я даже не заряжал их ни разу, а в коробке было около 36% заряда. Когда моя девушка взяла их и надела, наушники взорвались у нее в ухе, и она навсегда потеряла слух», — заявил молодой человек, свидетель произошедшего.