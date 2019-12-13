Xiaomi готовит новый дисплей-колонку

Xiaomi Smart Display Speaker Pro 8 представляет из себя большой сенсорный экран, который соединен со звуковой системой, которая расположилась в нижней части гаджета. Известно, что мощные динамики устройства способны проигрывать качественный звук в разном частотном диапазоне. Согласно информации, расположенной на коробке гибридного дисплея, его также оснастили усилителем звука от крупнейшей американской компании Texas Instruments. Отмечается также поддержка DTS и других функций.