Xiaomi показала свои новые беспроводные наушники с адаптивным шумоподавлением

Фото, видео и аудио
Сегодня в 08:31
1 мин.
Xiaomi показала свои новые беспроводные наушники с адаптивным шумоподавлениемMi True Wireless Earphones 3 Pro
Уже 27 сентября Xiaomi проведет мероприятие, в рамках которого анонсирует линейку смартфонов Civi, а также новые беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 3 Pro.
Незадолго до анонса компания решила показать, как будет выглядеть грядущая новинка, опубликовав соотвествующий тизер.
Технические характеристики и прочие подробности о наушниках, на данный момент, не раскрываются, однако известно, что они оснащены адаптивным шумоподавлением. Благодаря этой функции они смогут снижать уровень шума на 40 дБ. Помимо прочего сообщается, что наушники будут сертифицированы Национальным институтом метрологии Китайской Народной Республики
Предполагается, что стоит новые наушники будут примерно как Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Напомним, что на российском рынке последние продавались за 7 490 рублей.