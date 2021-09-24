Xiaomi показала свои новые беспроводные наушники с адаптивным шумоподавлением

Технические характеристики и прочие подробности о наушниках, на данный момент, не раскрываются, однако известно, что они оснащены адаптивным шумоподавлением. Благодаря этой функции они смогут снижать уровень шума на 40 дБ. Помимо прочего сообщается, что наушники будут сертифицированы Национальным институтом метрологии Китайской Народной Республики

Предполагается, что стоит новые наушники будут примерно как Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Напомним, что на российском рынке последние продавались за 7 490 рублей.