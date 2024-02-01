Xiaomi получила патент на защиту от скрытых фотосъемок

Опубликовано 01 февраля 2024, 23:58
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Xiaomi получила патент на защиту от скрытых фотосъемокБудет носимое устройство
Компания Xiaomi Mobile Software Co. Ltd получила патент на методы, устройства, оборудование и средства хранения для предотвращения скрытых съемок. Этот патент может указывать на разработку носимого устройства, предупреждающего пользователя о том, что его фотографируют без его ведома. Согласно деталям патента, устройство использует камеру для получения данных об окружающей обстановке и определения угла съемки устройства.
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Устройство выдает предупреждение о скрытой съемке, когда пользователь находится в пределах действия съемки с учетом угла. Это обеспечивает защиту личной жизни пользователя. Важно отметить, что носимое устройство активирует функцию предотвращения скрытой съемки только в случае наличия встроенной камеры.
На данный момент умные часы и браслеты Xiaomi не оснащены камерами. Однако детские часы Mi Rabbit имеют камеру, поэтому они, вероятно, не будут поддерживать эту функциональность. Смарт-очки MIJIA, снабженные камерой, способными предоставлять предупреждения о возможной скрытой фотосъемке.