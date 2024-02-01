Xiaomi получила патент на защиту от скрытых фотосъемок

Устройство выдает предупреждение о скрытой съемке, когда пользователь находится в пределах действия съемки с учетом угла. Это обеспечивает защиту личной жизни пользователя. Важно отметить, что носимое устройство активирует функцию предотвращения скрытой съемки только в случае наличия встроенной камеры.

На данный момент умные часы и браслеты Xiaomi не оснащены камерами. Однако детские часы Mi Rabbit имеют камеру, поэтому они, вероятно, не будут поддерживать эту функциональность. Смарт-очки MIJIA, снабженные камерой, способными предоставлять предупреждения о возможной скрытой фотосъемке.