Xiaomi представила дешёвые проводные наушники в дизайне Apple AirPods Pro

Опубликовано 21 августа 2024, 20:47
1 мин.
Xiaomi представила дешёвые проводные наушники в дизайне Apple AirPods ProНаушники подключаются к смартфону через USB-C порт
Xiaomi представила проводные USB-наушники Type-C Headphones в дизайне AirPods Pro от Apple. Наушники подключаются к смартфону через USB-C порт.
© Xiaomi
Type-C Headphones выполнены в чёрном и белом цветах, и, как утверждает Xiaomi, получили мягкий и износостойкий провод. Наушники оснащены компактным пультом управления с кнопками регулировки громкости, клавишей действий и HD-микрофоном с шумодавом для телефонных разговоров. Кроме того, наушники получили 12,4 мм драйверы, а также защищены от брызг и пыли по стандарту IP54.
Цена Type-C Headphones всего 125 тайваньских долларов, или 350-360 рублей.