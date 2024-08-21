Xiaomi представила дешёвые проводные наушники в дизайне Apple AirPods Pro

Type-C Headphones выполнены в чёрном и белом цветах, и, как утверждает Xiaomi, получили мягкий и износостойкий провод. Наушники оснащены компактным пультом управления с кнопками регулировки громкости, клавишей действий и HD-микрофоном с шумодавом для телефонных разговоров. Кроме того, наушники получили 12,4 мм драйверы, а также защищены от брызг и пыли по стандарту IP54.