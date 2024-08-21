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Опубликовано 21 августа 2024, 20:47
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Xiaomi представила дешёвые проводные наушники в дизайне Apple AirPods Pro

Наушники подключаются к смартфону через USB-C порт
Xiaomi представила проводные USB-наушники Type-C Headphones в дизайне AirPods Pro от Apple. Наушники подключаются к смартфону через USB-C порт.
Xiaomi представила дешёвые проводные наушники в дизайне Apple AirPods Pro

© Xiaomi

Type-C Headphones выполнены в чёрном и белом цветах, и, как утверждает Xiaomi, получили мягкий и износостойкий провод. Наушники оснащены компактным пультом управления с кнопками регулировки громкости, клавишей действий и HD-микрофоном с шумодавом для телефонных разговоров. Кроме того, наушники получили 12,4 мм драйверы, а также защищены от брызг и пыли по стандарту IP54.

© Xiaomi

Цена Type-C Headphones всего 125 тайваньских долларов, или 350-360 рублей.

Источник:Rozetked
Автор:Андрей Кадуков
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