Xiaomi представила новых "убийц" Apple Airpods

Внешний вид бюджетных Xiaomi Mi Air 2S напоминает AirPods, однако с более квадратным стержнем. Известно, что наушники работают на базе двухъядерного процессора, который обеспечивает отсутствие рассинхронизации между парой. Кроме того, наушники получили усовершенствованный чип, благодаря чему выросла энергоэффективность устройства. Так, если без подзарядки наушники функционируют без малого пять часов, то с кейсом эта цифра достигает 24 часов. К слову о кейсе, он оснащен поддержкой беспроводной Qi зарядки.