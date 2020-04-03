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Xiaomi представила новых "убийц" Apple Airpods
Они стоят всего 4,5 тыс рублей
Xiaomi представила новых "убийц" Apple Airpods - Mi Air 2S. Наушники способны работать сутки без подзарядки, а их стоимость составляет всего 4,5 тысяч рублей.
Внешний вид бюджетных Xiaomi Mi Air 2S напоминает AirPods, однако с более квадратным стержнем. Известно, что наушники работают на базе двухъядерного процессора, который обеспечивает отсутствие рассинхронизации между парой. Кроме того, наушники получили усовершенствованный чип, благодаря чему выросла энергоэффективность устройства. Так, если без подзарядки наушники функционируют без малого пять часов, то с кейсом эта цифра достигает 24 часов. К слову о кейсе, он оснащен поддержкой беспроводной Qi зарядки.
На данный момент новинка доступна лишь на китайском рынке за 399 юаней или же 4,5 тыс рублей.