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Опубликовано 09 апреля 2024, 15:45
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Xiaomi представила «умную» камеру с распознаванием кашля или плача ребёнка

И определением контрольных зон
Компания Xiaomi представила новое поколение «детской» смарт-камеры Baby Care Edition. Устройство может пригодиться семьям с маленькими детьми.
Xiaomi представила «умную» камеру с распознаванием кашля или плача ребёнка

© Xiaomi

Камера Baby Care Edition идёт в комплекте с 5" дисплеем, передающим картинку в разрешении HD. Камера отслеживает не только движения, но и дыхание ребёнка, реагируя на плач и кашель и сразу передавая сигнал тревоги родителям. При этом объектив охватывает всё помещение, так как камера широкоугольная.

Следить за ребёнком можно не только через комплектный дисплей, который автоматически подключается к камере при наличии Wi-Fi, но и через различные устройства посредством приложения Mi Home. Однако регулировать угол обзора камеры можно только вручную. Гаджет оснащён слотом для карт памяти microSD, модулем двухдиапазонного Wi-Fi.

Особенностью камеры является возможность определения зон, за которые ребёнок не должен выходить. Если это происходит, камера тут же сигнализирует.

Придёт ли Xiaomi Baby Care Edition в Россию, не сообщается. Но известна цена устройства — $115.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Xiaomi
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#камера
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#камера видеонаблюдения
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#дети