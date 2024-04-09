Xiaomi представила «умную» камеру с распознаванием кашля или плача ребёнка

Камера Baby Care Edition идёт в комплекте с 5" дисплеем, передающим картинку в разрешении HD. Камера отслеживает не только движения, но и дыхание ребёнка, реагируя на плач и кашель и сразу передавая сигнал тревоги родителям. При этом объектив охватывает всё помещение, так как камера широкоугольная.

Следить за ребёнком можно не только через комплектный дисплей, который автоматически подключается к камере при наличии Wi-Fi, но и через различные устройства посредством приложения Mi Home. Однако регулировать угол обзора камеры можно только вручную. Гаджет оснащён слотом для карт памяти microSD, модулем двухдиапазонного Wi-Fi.

Особенностью камеры является возможность определения зон, за которые ребёнок не должен выходить. Если это происходит, камера тут же сигнализирует.

Придёт ли Xiaomi Baby Care Edition в Россию, не сообщается. Но известна цена устройства — $115.