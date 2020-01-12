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Сегодня 11:56
Xiaomi выпустила неубиваемую Bluetooth-колонку в компактном корпусе
Меньше чем за тысячу рублей
Напомним, что буквально в сентябре прошлого года Xiaomi показала защищенную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, которая в начале продаж стоила порядка 28 долларов или 1,7 тыс рублей. Сейчас же стало известно, что компания выпустила новую версию устройства, но в более компактном корпусе. Кроме того, стоимость обновленной колонки стала еще более доступной.
Что касается внешнего вида, то Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini в целом идентична старшей модели, но с укороченным шнурком. Известно, что колонку оснастили поддержкой Bluetooth 5.0, а также энергоемким аккумулятором на 2000 мАч, обеспечивающим 10-часовую автономную работу.
Устройство наделили технологией эхоподавления, интегрированным высокочувствительным микрофоном, а также степенью защиты IP55, благодаря чему его можно использовать даже под дождем. Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini доступен всего за 14 долларов или 854 рубля.