Xiaomi выпустила неубиваемую Bluetooth-колонку в компактном корпусе

Что касается внешнего вида, то Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini в целом идентична старшей модели, но с укороченным шнурком. Известно, что колонку оснастили поддержкой Bluetooth 5.0, а также энергоемким аккумулятором на 2000 мАч, обеспечивающим 10-часовую автономную работу.

Устройство наделили технологией эхоподавления, интегрированным высокочувствительным микрофоном, а также степенью защиты IP55, благодаря чему его можно использовать даже под дождем. Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini доступен всего за 14 долларов или 854 рубля.