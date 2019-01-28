Яндекс назвал самые популярные фотоаппараты в России

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на фотоаппараты на сервисе и выяснили, какие модели были наиболее популярны в 2018 году.
Растёт доля спрос на беззеркальные фотокамеры: за год она выросла с 24% до 32%. Доля спроса на компактные камеры практически не изменилась: в начале года составляла 21%, затем заняла 24% интереса пользователей. Снижается доля спроса на зеркальные фотоаппараты. В 2018 году она упала с 55% до 44%.
77% кликов на фотоаппараты в 2018 году пришлось на фотоаппараты с возможностью смены объектива. При выборе формата матрицы в 45% случаев пользователи Маркета останавливались на моделях с APS-C, в 24% — Full frame и 9% — 4/3 (Four Thirds).
Топ-5 самых популярных брендов фотоаппаратов на Яндекс.Маркете в 2018 году и их доля спроса:
- Canon (39%)
- Sony (21%)
- Nikon (20%)
- Fujifilm (6%)
- Panasonic (6%)
Если рассматривать камеры по категориям, то рейтинги получаются следующие.
Топ-5 зеркальных фотоаппаратов:
- Canon EOS 6D Body
- Canon EOS 5D Mark IV Body
- Nikon D3400 Kit
- Canon EOS 6D Mark II Body
- Canon EOS 1300D Kit
Топ-5 беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой:
- Sony Alpha ILCE-6000 Kit
- Sony Alpha ILCE-6300 Kit
- Olympus OM-D E-M10 Mark III Kit
- Sony Alpha ILCE-7M3 Body
- Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit
Топ-5 компактных фотоаппаратов:
- Canon PowerShot G7X Mark II
- Canon PowerShot G9 X Mark II
- Nikon Coolpix B500
- Sony Cyber-shot DSC-RX100