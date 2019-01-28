Яндекс назвал самые популярные фотоаппараты в России

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на фотоаппараты на сервисе и выяснили, какие модели были наиболее популярны в 2018 году.

Растёт доля спрос на беззеркальные фотокамеры: за год она выросла с 24% до 32%. Доля спроса на компактные камеры практически не изменилась: в начале года составляла 21%, затем заняла 24% интереса пользователей. Снижается доля спроса на зеркальные фотоаппараты. В 2018 году она упала с 55% до 44%.

77% кликов на фотоаппараты в 2018 году пришлось на фотоаппараты с возможностью смены объектива. При выборе формата матрицы в 45% случаев пользователи Маркета останавливались на моделях с APS-C, в 24% — Full frame и 9% — 4/3 (Four Thirds).

Топ-5 самых популярных брендов фотоаппаратов на Яндекс.Маркете в 2018 году и их доля спроса:

Canon (39%) Sony (21%) Nikon (20%) Fujifilm (6%) Panasonic (6%)

Если рассматривать камеры по категориям, то рейтинги получаются следующие.

Топ-5 зеркальных фотоаппаратов:

Canon EOS 6D Body Canon EOS 5D Mark IV Body Nikon D3400 Kit Canon EOS 6D Mark II Body Canon EOS 1300D Kit

Топ-5 беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой:

Sony Alpha ILCE-6000 Kit Sony Alpha ILCE-6300 Kit Olympus OM-D E-M10 Mark III Kit Sony Alpha ILCE-7M3 Body Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit

Топ-5 компактных фотоаппаратов: