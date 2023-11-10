Яндекс не спеша ответил на критику пользователей из-за рекламы в колонках с Алисой

Яндекс не спеша ответил на критику пользователей из-за рекламы в колонках с АлисойЭто было тестирование
Яндекс объяснил, что появление рекламы в колонках с Алисой связано с тестированием. Яндекс дал официальный ответ на критику рекламы в «умных» колонках с Алисой после шквала гневных комментариев со стороны пользователей.
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Некоторые время назад в колонках с Алисой появилась реклама, например, после установки пользователем таймера. Реклама могла длиться до 30 секунд без возможности остановки. Отказаться от рекламы было нельзя.
Из-за этого началась достаточно суровая критика Яндекса вплоть до обещаний продать колонки и отказаться от сервисов компании. В Яндексе ответили не сразу, но всё же разъяснили ситуацию.
В прошлую пятницу наша команда действительно протестировала новый рекламный формат. Голосовую рекламу услышал очень маленький процент от всей аудитории Алисы.
Мы часто проводим различные тесты и каждый раз внимательно следим за обратной связью и тщательно её оцениваем. При этом не все тесты находят применение в будущем — это обычная практика для любых компаний.
Сейчас тестирование завершено, рекламы в Алисе больше нет.