Яндекс не спеша ответил на критику пользователей из-за рекламы в колонках с Алисой

Некоторые время назад в колонках с Алисой появилась реклама, например, после установки пользователем таймера. Реклама могла длиться до 30 секунд без возможности остановки. Отказаться от рекламы было нельзя.

Из-за этого началась достаточно суровая критика Яндекса вплоть до обещаний продать колонки и отказаться от сервисов компании. В Яндексе ответили не сразу, но всё же разъяснили ситуацию.