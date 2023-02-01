Яндекс официально опроверг прослушку пользователей с помощью своих «умных» колонок

В Сети сразу появились предположения, что компания с помощью этой функции прослушивала пользователей «умных» колонок. В связи с этим Яндекс официально опроверг слухи и подчеркнул, что эта функция нужна исключительно для внутреннего тестирования и «проверки продуктовых гипотез».

Функция тайного включения микрофона тестировалась в рамках «беты» для выявления ошибок и уменьшения количества ложных срабатываний. И всё это нужно исключительно для удобства пользователей. В конечной версии продукта эта функция не используется.