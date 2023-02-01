Яндекс официально опроверг прослушку пользователей с помощью своих «умных» колонок

Яндекс официально опроверг прослушку пользователей с помощью своих «умных» колонокЭта функция для внутреннего тестирования
После оглашения первых результатов расследования причин утечки исходных кодов своих сервисов Яндекс также рассказал о том, что в утечке оказались фрагменты алгоритмов тайного включения микрофона в «умных» колонках компании. Причём сделать это можно было без вызова голосового ассистента «Алиса», интегрированного в колонки.
Фото: Sovietexpress.com
В Сети сразу появились предположения, что компания с помощью этой функции прослушивала пользователей «умных» колонок. В связи с этим Яндекс официально опроверг слухи и подчеркнул, что эта функция нужна исключительно для внутреннего тестирования и «проверки продуктовых гипотез».
Функция тайного включения микрофона тестировалась в рамках «беты» для выявления ошибок и уменьшения количества ложных срабатываний. И всё это нужно исключительно для удобства пользователей. В конечной версии продукта эта функция не используется.
Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем «бету» для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в «бете», и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей.