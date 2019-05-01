Яндекс выпустит новые смарт-колонки с «Алисой»

В карточках устройств указано, что Яндекс.Станции торговой марки «Яндекс» обладают модельными номерами YNDX-0003 и YNDX-0004. В качестве изготовителя указана компания Yandex Services, зарегистрированная в Швейцарии. Ранее она же подавала аналогичную заявку на Яндекс.Станцию, которая стала первым аппаратным продуктом Яндекса.

Характеристики будущих Яндекс.Станций на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.